Aydın'ın Nazilli ilçesinde hafız Mehmet Ali Şeflek, Kur'an-ı Kerim okuduğu esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ömrünü Kur'an eğitimine adamış, çok sayıda talebe yetiştirmiş olan 96 yaşındaki Mehmet Ali Şeflek gece saatlerinde Kur'an okuduğu sırada kalp krizi geçirerek Kur'an-ı Kerim'in üzerinde son nefesini verdi.
Ali Şeflek gece saatlerinde Kur'an okuduğu sırada hayatını kaybetti.
ŞAİR ERZİNCANLI DUYURDU
Mutasavvıf şair Dursun Ali Erzincanlı, Nazilli'de hayatını kaybeden Kurra Hafız Hacı Ali Şeflek'in ölümünden duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaştığı yorumla dile getirdi. Erzincanlı paylaşımında, "Nazilli'nin değerli şahsiyetlerinden yüzlerce hafız yetiştirmiş, Kurra Hafız Hacı Ali Şeflek Hoca, Kur'an ile meşgul olurken Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Mekânı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı. Şeflek'in cenazesi, Nazilli'de Koca Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ÜMİT ÖZMEN
Nazillili hafız Kur’an-ı Kerim okurken son nefesini verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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