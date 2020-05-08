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Haberler Aydın Narkotik köpeği yangın söndürme tüpünde uyuşturucu buldu

Narkotik köpeği söndürme tüpünde buldu

Aydın'da otomobilindeki söndürme tüpünün içine madde saklayan kişi tutuklandı. Araçta yapılan aramada narkotik köpeği "Mişa", bagajdaki yangın tüpüne saklanmış maddeyi buldu.

Narkotik köpeği yangın söndürme tüpünde uyuşturucu buldu

08.05.2020, 18:09

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Aydın-İzmir kara yolu otoyol kavşağında bir otomobili durdurdu.

MİŞA'DAN KAÇMADI

Araçta yapılan aramada narkotik köpeği "Mişa", bagajdaki yangın tüpüne tepki verdi. Taşlama makinesiyle kesilen tüpün içerisinden yarım kilo metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan araç sürücüsü S.A.N, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.



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