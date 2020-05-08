İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Aydın-İzmir kara yolu otoyol kavşağında bir otomobili durdurdu.
MİŞA'DAN KAÇMADI
Araçta yapılan aramada narkotik köpeği "Mişa", bagajdaki yangın tüpüne tepki verdi. Taşlama makinesiyle kesilen tüpün içerisinden yarım kilo metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan araç sürücüsü S.A.N, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Narkotik köpeği yangın söndürme tüpünde uyuşturucu buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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