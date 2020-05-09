Koçarlı’da üretim ‘korona’ dinlemedi

Aydın'da birçok ilçe belediyesi bütçe sıkıntıları sebebi ile sorun yaşarken, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, AK Partili milletvekillerinin de desteğini alarak ilçede hizmet ve yatırım atağı başlattı. Halk ekmek ve aşevini ilçeye kazandırıp sosyal belediyecilikle vatandaşların gönlünde taht kuran Başkan Kaplan, korona virüs salgınına karşı vatandaşların ve çalışan kamu görevlilerinin maske sıkıntısı yaşamaması için maske üretiminde kadınlarla el ele verdi. Maske dikimi için gerekli malzemelerin teminini yaparak, isteyen kadınlara teslim eden Koçarlı Belediyesi üretilen maske sayısına göre yevmiye vererek ilçedeki kadınlara yeni bir gelir kaynağı oluşturdu.

HEM TEŞVİK HEM GELİR

Dikilen maskeler yine belediye ekipleri tarafından toplanarak sterilizasyon işlemi yapıldıktan sonra, sağlık personeli başta olmak üzere, Emniyet ve jandarma personeli, Vefa sosyal destek grubu, kamu kurum ve kuruluşları ve pazar yerlerinde vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "İlk etapta 32 bin adet maske ürettik ve devamı gelecek. Dikim için gerekli tüm ekipmanları belediye olarak sağladık. Vatandaşlarımızı da hem teşvik etme hem de evlerine gelir sağlanması amacıyla yevmiye yöntemi ile projeye katılımlarını sağladık" dedi.

Millet Bahçesi, toplamda 5 milyar liraya mal olacak.



MİLLET BAHÇESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Korona virüse karşı başarılı bir mücadele eden Başkan Kaplan, bir yandan projelerini de hayata geçiriyor. Koçarlı ilçesinde Başkan Erdoğan'ın önem verdiği projelerden olan 'Millet Bahçesi' de kuruluyor. Mimarlar Odası tarafından projelendirilen 5 milyon liraya mal olacak alan için düğmeye basıldı. İlçede 'Aşk Gemisi' olarak bilinen 11 dönüm alan üzerinde yapılacak Millet Bahçesi'nin içinde düğün salonu, kafeterya, ücretsiz internet evi, kitap okuma, oyun, spor ve piknik alanları yer alacağını belirten Başkan Kaplan, "Millet Bahçesi ilçemizin cazibe merkezi olacak" dedi.





"BIYIKLI'NIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Bıyıklı Mahalle sakinlerinin beğenisini toplayacak bir projeyi daha hayata geçirdi. Önceden sinema salonu olarak kullanılan ve uzun süredir atıl vaziyette olan binanın yıkım çalışmaları başladı. Yıkılan binanın yerine, vatandaşların vakit geçirebileceği oturma alanları ve çocuk parkları olan yeşil alan yapılacak. Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Kaplan, "Bu alanı yeşil alan olarak projelendirdik. Bıyıklı'nın çehresini değiştireceğiz. Bıyıklı pazarı da çok dağınık bir düzene sahip. Eski hal binasını yıkıp kapalı pazaryeri yapmayı planlıyoruz" dedi.

İhsan KARATAŞ