1 günlük başkandan görülmemiş kıyak

Aydın'da CHP'li Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in görüşmelerde bulunmak için Ankara'ya gittiği 6 Kasım 2019 tarihinde akıl almaz bir skandalın yaşandığı ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, Başkan Tuncel koltuğu başkanvekili olarak partilisi müteahhit Ersin Solmaz'a bıraktı. Başkanlık koltuğuna oturan Solmaz ise, hemen 'işine' girişti ve mesai bitimine kadar daha önceden eksikleri olduğu için ruhsat verilmeyen kendisine ve yakınlarına ait 3 binaya 'yapı kullanım izni' verdi.

PERSONELİN İMZASI YOK

Solmaz'ın imzaladığı yapı kullanım izni evraklarının hiç birinde binayı kontrol etmesi gereken personelin imzasının olmadığı ortaya çıkarken, izin evraklarının üzerinde belgeyi tetkik eden ve onaylayanın yine kendisi olduğu görüldü. Solmaz'ın daha önceden eksiklerden dolayı alınamayan biri kendine ait D.S, C.B. ve T.T'ye üzerine kayıtlı 3 binanın 'Yapı kullanım izni' ruhsatının çıkartmasının ortaya çıkması ile ilçede adeta bomba etkisi yarattı.

BAŞKAN PARTİLİSİNİ KORUDU

Öte yandan Solmaz'a belediyeden bir üst düzey bürokratın da göz yumduğu iddiaları ortaya atıldı. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, skandal kıyakla ilgili Yeni Asır'a konuştu.



Meclis üyesi Ersin Solmaz'la ilgili araştırmanın başladığını dile getiren Tuncel, "Ben bu iddianın doğru olduğunu düşünmüyorum. Araştırmanın sonucunda ne olacağını hepimiz göreceğiz. Ortada yanlış bir durum varsa düzeltilir. Menfaat sağlama durumu görülürse hem hukuki hem de idari olarak da gereken neyse yapılır" diye konuştu.

Müteahhit Ersin Solmaz'ın 1 günlüğüne oturduğu koltukta kendisinin ve yakınlarının inşaatlarına yapı kullanım izni vermesi şok etkisi yarattı.



'BUNA SESSİZ KALMAYACAĞIZ'

Olayın belgeleri ile birlikte gün yüzüne çıkmasının ardından Söke Belediyesi MHP'li Meclis üyesi Mustafa Bakırcı, "Bunun adı kıyakçılıktır. Şık ve etik olmayan bir durum ile karşı karışayız. Bu konuyu önce meclis üyelerimiz ile görüşüp evrakları inceleyeceğiz. Eğer ki doğruysa, ortaya çıkan evraklarda bunu gösteriyor. Ruhsatların iptal edilmesi için gerekeni yapacağız. Ayrıca Solmaz hakkında da görevi kötüye kullanmaktan dolayı dava açacağız" dedi. MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın da, iddialarla ilgili gerekli incelemelere başladıklarını söyledi. İddiaların oldukça vahim olduğunu belirten Akalın, "Bu duruma sessiz kalmayacağız" dedi.



YAPI KULLANIM İZNİ VERİLEN BİNALAR

● 06.11.2019 tarihli belge numarası 329 olan ruhsat onay kodu 40875395 Yamaç Mahallesinde 107 Ada 19 Parselde bulunan inşaat ● 06.11.2019 tarihli belge numarası 335 olan ruhsat onay kodu 51541373 Yenicami Mahallesi Mustafa Özşarlak Sokak 1129 Ada 9 parselde bulunan inşaat ● 06.11.2019 tarihli belge numarası 338 olan ruhsat onay kodu 30220677 Yenidoğan Mahallesi 76.Sokak 214 ada 5 parselde bulunan inşaat

İhsan KARATAŞ