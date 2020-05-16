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Haberler Aydın 93 yaşındaki hasta, kalp piliyle sağlığına kavuştu

93 yaşındaki hasta, kalp piliyle sağlığına kavuştu

Aydın Uygulama ve tedavi gören 93 yaşındaki hasta, takılan ile sağlığına kavuştu. ağlığına kavuşan , kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, doktoruna teşekkür etti.

93 yaşındaki hasta, kalp piliyle sağlığına kavuştu

16.05.2020, 11:06 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020,11:26

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 93 yaşındaki hasta, takılan kalp pili ile sağlığına kavuştu.

Muğla'da yaşayan Mehmet Çetiner (93) kalp rahatsızlığı nedeniyle sevk edildiği Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alındı.

Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda hastaya kalp pili takıldı.

Sağlığına kavuşan Mehmet Çetiner, kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, doktoruna teşekkür etti.

Doç. Dr. Eryılmaz ise Çetiner'in yaşı itibarıyla risk grubuna giren bir hasta olduğunu dile getirerek, "Hastamız Muğla'dan gelmişti. Kalbi çok yavaş atıyordu. Birtakım müdahalelerden sonra bugün kalp pilini yerleştirmiş olduk. Bu Kovid-19 sürecinde özellikle söylediğimiz bir şey var. Kalp beklemez. Burada da gördük ki kalp beklemiyor. Kalp şikayeti olan hastalarımızın gecikmeksizin doktoruna başvurması gerekiyor." dedi.
AA

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