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Haberler Aydın Yatağa bağımlı kızı için yardım bekliyor

Yatağa bağımlı kızı için yardım bekliyor

Aydın'da sağlık ocağında tıbbi sekreter olarak çalıştığı sırada beyninde kan pıhtısı atan ve bir anda hayatı kararan 40 yaşındaki Şenay Adıgüzel, 5 yıldır yatağa bağımlı halde yaşıyor.

Yatağa bağımlı kızı için yardım bekliyor
Giriş Tarihi: 16.5.2020

PİPETLE BESLENİYOR
İstanbul'da fizik tedavi ile iyileşebilmesi için 200 bir liraya ihtiyacı olan Adıgüzel'in çaresiz kalan ailesi, Aydın Valiliği'nin onayı ile başlatılan yardım kampanyasına hayırseverlerin desteğini bekliyor. Hareket edemeyen, konuşamayan ve midesinden özel mama ile beslenen kızının sağlığa kavuşacağı ümidini koruyan annesi Gülten Yuva, "Bugüne kadar birçok hastaneye gittik. Doktorlar umut vermişti. Ancak İstanbul'da özel bir hastanede fizik tedavi ile kızımın iyileşmesi için bir umut doğdu. 200 bin lira istediler. Bir gelirim olmadığından bu tedavi ücretini karşılayacak maddi gücüm yok. Hayırseverlerin desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE

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