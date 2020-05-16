Yatağa bağımlı kızı için yardım bekliyor

PİPETLE BESLENİYOR

İstanbul'da fizik tedavi ile iyileşebilmesi için 200 bir liraya ihtiyacı olan Adıgüzel'in çaresiz kalan ailesi, Aydın Valiliği'nin onayı ile başlatılan yardım kampanyasına hayırseverlerin desteğini bekliyor. Hareket edemeyen, konuşamayan ve midesinden özel mama ile beslenen kızının sağlığa kavuşacağı ümidini koruyan annesi Gülten Yuva, "Bugüne kadar birçok hastaneye gittik. Doktorlar umut vermişti. Ancak İstanbul'da özel bir hastanede fizik tedavi ile kızımın iyileşmesi için bir umut doğdu. 200 bin lira istediler. Bir gelirim olmadığından bu tedavi ücretini karşılayacak maddi gücüm yok. Hayırseverlerin desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE