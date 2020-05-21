Rektöre çirkin kumpas

Yaklaşık 1.5 yıl önce Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne gelen Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e eski yönetim tarafından 10 milyon lira rüşvet teklifinin ardından şantaj yapıldığı iddiası Aydın gündemine oturdu. İddianın sahibi Rektör Aldemir, kendisine şantajda bulunanların FETÖ yapılanması olduğunu ve bu kişiler hakkında hem idari soruşturma hem de suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. FETÖ ile mücadele ederken kendisine akıl almaz iftiralar atıldığını belirten Aldemir, "ADÜ'den FETÖ'nün kökünü kazıdım, kazımaya da devam ediyorum. Üniversitemizde bu devlet düşmanlarını yaşatmayacağım" dedi.

SAHTE SİCİL BELGESİ ÜRETTİLER

Rektörlüğe atandığı 18 Ocak 2019'dan itibaren FETÖ'nün kendisini hedef aldığını dile getiren Aldemir, "Rektörlüğe atandığım gün Aydın Adliyesi ceza hakimliğinde bir katip, adli sicilden benimle ilgili yalan sabıka sicil kaydı oluşturmuş. Bu belgenin fotoğrafını çekip birilerine göndermiş. Belgeyi kaydetmemiş ama UYAP'ta ortaya çıktı. Bu konuyla ilgili Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4'ü memur 7 kişi yargılanıyor" diye konuştu. Eski üniversite yönetiminin kurduğu 'Ohal grubu'nun 94 kişiyi üniversiteden ihraç ettiğini söyleyen Aldemir, "Bu grupta yer alan 6 üyeden 4'ü FETÖ'cü çıktı. Onların FETÖ'cü diye ihraç ettiklerinin hepsi göreve döndü. Göreve geldiğimde bütün dekan ve müdürleri değiştirdim. İhale ve personel alımını kendime bağladım. Benden sonra ihale alamadılar, kimseyi işe alamadılar" dedi.

10 MİLYONLUK RÜŞVET TEKLİFİ

Aldemir, görevi devraldığı eski Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan'ın kurduğu ekibin üniversitede göreve devam etmek için kendisine 10 milyonluk rüşvet teklif edildiğini kaydederek şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız, FETÖ ile mücadele için 'inlerine gireceğiz' demişti. Ben de bunların inlerine girdim. Kurdukları çark bozulmasın diye bana 10 milyon lira teklif ettiler. 'Sistem devam etsin, yoksa seni o koltukta oturtmayız' dediler. Beni oğlum, eşim ve yakınlarımla tehdit ettiler. Rüşveti kabul etmeyince bu kez iftiralarla çalışamaz hale getirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

BUNLAR FETÖ'CÜLERİN TAKTİĞİ

Personel Daire Başkanı ile 4 kişiyi görevden aldığı için akıl almaz iftiralara maruz kaldığını belirten Aldemir, "Ben ne zaman FETÖ ile mücadeleye girsem gazetelerde özel hayatımla ilgili olumsuz haberler çıkıyor. Eski nişanlım ile 8 yıl önceki fotoğrafımı, Diş Fakültesi'nde yüksek lisans yapan bir öğrenciyle aşk yaşıyor diye haber yaptırdılar. Bu fakültede yüksek lisans bölümü bile yok. 26 yıl önce Kayseri'de bir sucuk kombinesinde 3.5 ay çalıştığımda ne cezası olduğumu ben bilmiyorum. O belgeyi basına verdiler. Bu kripto FETÖ'cülerin taktiğidir. Bu haberleri kaldırttım ama biri kaldı. Bu haber sitesinin merkezi ABD, orada kimin olduğu da malum" dedi.



'YASAK AŞK SUÇLAMASINDA BULUNDULAR'

ADÜ'NÜN eski rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ın bu çirkin organizasyonun en başında yer aldığını kaydeden Aldemir, şunları kaydetti: "Daha önce kiralık ev için görüştüğüm bir kadın emlakçı ile yasak aşk yaşadığımı iddia ettiler. Bu kadının kocası, sosyal medyadan sürekli hakaret içerikli yazılar yazınca şikayetçi oldum. Daha önce de bu kişi 150 bin lira almak için bana şantaj yapmıştı. Bana hakaret eden Hurşit Y. hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Yapılan incelemede Hurşit Y. ile eski Rektörün 35 kez telefonla görüştüğü ve whatsapp yazışmalarını delil olarak mahkemeye sunduk."



'ÇUVALLARLA PARA GÖTÜRDÜLER'

Eski rektör Bircan'ın YÖK'te 28 soruşturması olduğunu söyleyen Aldemir, "Kendisini soruşturmalardan dolayı açığa aldım. Bunlar üniversiteden milyonlarca lira götürdüler. Mesela yurtdışından getirilen öğrenciler için öğrenci başına 60 bin dolar almışlar, bu para ortada yok. Ben gördüm, Rektör Yardımcısı Recai Tunca'da çuval çuval para vardı. 3 kişi paylaştılar. Paraları şimdi çirkin işler için kullanıyorlar" dedi.

İHSAN KARATAŞ