Aydın Koçarlı’da açık hava sinemasıyla nostalji

Aydın Koçarlı'da AK Parti Aydın Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir'in sosyal medya üzerinden yaptığı açık hava sineması çağrısını geri çevirmeyen Belediye Başkanı Nedim Kaplan, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Koçarlı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe otomobilleriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Virüse karşı ateş ölçümü, maske kontrolü ve sosyal mesafe denetimi yapılan etkinlikte, vatandaşlara Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş tarafından Bozdoğan gazozu ve patlamış mısır ikram edildi.