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Haberler Aydın Aydın'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı

'da araç uçuruma yuvarlandı

'da uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Aydın'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı

26.05.2020, 17:37

Kavşit Mahallesi'nden Çine istikametine giden Ali Yıldız idaresindeki 48 R 7940 plakalı hafif ticari araç, Dutluoluk Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.
Sürücü ile Metin Çetin, taklalar atan araçta sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin çabasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, Çine Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA

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