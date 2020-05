Oysa onu koklamaya bile kıyamamıştı...

O bir anne... O, koklamaya bile kıyamadığı kızının dayaktan mosmor olmuş cansız bedenini elleriyle yıkayan bir anne. Kızı Zeynep Şenpınar, bir dönem birliktelik yaşadığı boksör sevgilisi tarafından Muğla'da öldürüleli henüz 6 gün oldu. Dayanamıyor onun yokluğuna, dayanamıyor yapılan haksızlığa, neredeyse her gün, bayramın ikinci günü toprağa verdiği kızının mezarının başında.



BU BÜYÜK BİR HAKSIZLIK

Bu büyük bir haksızlıktı çünkü Zeynep sırf reddettiği için bir adam tarafından öldüresiye dövüldükten sonra tam kalbinden bıçaklanmıştı. Çünkü Zeynep daha 25 yaşındaydı. KPSS sınavına girecek, öğretmen olacaktı. O en çok da hayalleri yarım kalmasın diye istememişti bu birlikteliği. Çünkü Zeynep'in eski sevgilisi Selim Ahmet Kemaloğlu'nun (26) birçok suçtan kaydı vardı. Zeynep'in tüm bunlardan haberi bile yoktu. Olsa değil 1 ay, 1 saat bile geçirmezdi o caniyle.



HİÇBİR KADIN HAK ETMEDİ

Kahramanmaraş'ta yaşayan annesine ilişkisinin bittiğini haber vermiş, her gece görüntülü konuştuğu annesine "Önce derslerim" demişti. İşte o anne dün yine ziyarete gittiği kızının mezarının başında sordu: Kızım ölümü hak edecek ne yaptı? Evet, Zeynep gibi bugüne kadar şiddete kurban giden hiçbir kadın ölümü hak etmemişti. En çok da kızının cansız bedeninin geldiği hali düşününce kahroluyor Aruz anne ve diyor ki, "Kızım çok çırpınmış. Kızımı kendi elimle yıkadım. Elleri, her tarafı mosmordu, her tarafı delik deşikti. Ne yapayım, ne diyeyim bu katile? Katil Allah'ından bulsun."





ANNESİNE ANLATMAMIŞ

Aruz anne, kızının üzülmesin diye kendisinden sakladığı gerçekleri daha sonra arkadaşlarından öğrendiğini söylerken gözyaşlarına boğuluyor. "Ayrıldıktan sonra katil sürekli kızımı rahatsız ediyormuş. Kendisi bana söylemedi ama arkadaşlarından duydum 'Aruz teyze Zeynep sana söylemiyor ama biz sana söyleyelim. Zeynep bundan çok korkuyor, Zeynep'e vuruyor' diyordu" diye konuşan Aruz Şenpınar'ın yaşadığı çaresizlik ve acı bakışlarından okunuyor. Kızının ayrılma kararı aldıktan sonra o cani tarafından defalarca tehdit edildiğini, elinde hiç para bırakmadığını, zorla aldığını söyleyen anne, "Ağabeyleri her zaman kendisine para gönderiyordu. 20 gün önce 1000 euro gönderdiler. Bu 1000 euro nerede? Kızımın künyesi, 4 tane bileziği, parası vardı. Bu paralar nerede? Katil açtı" diyor.



ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Zeynep ölümünden 2 hafta önce kendisini darp ettiği için polise şikayet etmişti Ahmet'i. 15 gün uzaklaştırma cezası verilen Ahmet'in tehditlerinden korktuğu için geri çekmişti şikayetini. Yaşananları şöyle anlatıyor Aruz anne: "Kızım katilden şikayetçi olmuştu ama tehdit edildiği için geri çekti. Arkadaşı söyledi bana. Katil Gaziantep'e atanmış 'Ben bunun atanmasına mani olmayayım. Yeter ki bu benim yolumdan defolsun gitsin. Ben o yüzden şikayetimi geri çektim' demiş."

"GELİNLİK YERİNE KEFEN GİYDİ KIZIM"

Katil zanlısının en ağır cezaya çarptırılmasını isteyen Şenpınar, son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a sesleniyor: "Herkesten yardım istiyorum ben. Ben yandım başka anneler benim gibi yanmasın. Hiç kimsenin kızı ölmesin. Bunun kanı yerde kalmasın. Başkan Erdoğan'dan, Emine Erdoğan'dan yardım istiyorum. Emine hanım sen de bir kadınsın, kimsenin kızı ölmesin, kimsenin annesi sızlamasın. Benim yüreğim yanmış başka kimsenin yanmasın. Gelinlik yerine kefen giydi kızım."





"KATİL, MİLLİ BOKSÖR DEĞİL"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yaparak katil zanlısı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun bazı basın yayın organlarında 'milli boksör' olarak tanıtıldığını bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.

'EVLAT ÖLÜRSE SEN DE ÖLÜRSÜN'

Aydın'da 9 ay önce 19 yaşındaki kızı Merve Kotan'ı cinayete kurban veren baba Salih Kotan'ın da acısı hala taze. Zeynep'in öldürüldüğünü duyduğunda kızında yaşadığı acının aynısını yaşadığını söylüyor.







Aydın'da yaşayan Kotan ailesi, ne zaman bir kadının öldürüldüğünü duysalar kahroluyorlar. Çünkü onlar da 19 yaşındaki kızları Merve'yi bir cinayete kurban verdi. Ayrılmak istediği sevgilisi Muhammet Gürsoy tarafından yanındaki arkadaşı Ekim Türkmen ile birlikte öldürülen Merve Kotan'ın ölümünün üzerinden 9 ay geçti. Ancak ailenin acısı hala taze. Sık sık kızının mezarını ziyarete giden baba Salih Kotan, gencecik yaşta toprağa verdiği Merve'sinin mezarını temizliyor gözyaşları içinde.







'CEZASI İDAM OLMALI'

Zeynep'in öldürüldüğünü duyduğunda kızını kaybettiğinde yaşadığı acının aynısını yaşamış. Çünkü isimler farklı olsa da yaşanan acılar aynı. Her kadın cinayetinde kahrolduklarını belirten Kotan, "Bu canilerin cezası idam olmalı, bunlarla aynı havayı teneffüs etmek bile istemiyoruz" diyor ve ekliyor: "Allah düşmanıma evlat acısı vermesin. Evlat öldüğünde sen de ölüyorsun."