O köyde çocuklar atlarla geziyor

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süredir evde kalan çocuklar, normalleşme süreci kapsamında verilen sokağa çıkma izinlerini farklı şekillerde değerlendiriyor. Türkiye'nin en çok jokey yetiştiren yerleşim yerlerinin başında gelen Aydın Efeler İlçesi'ne bağlı Kocagür Mahallesi'nde uzun süredir sokağa çıkamayan çocuklar sokak izinlerini atları ile geçirdi.





Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan çocuklar, izin günlerinde park ve bahçelerin yolunu tutarken, Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kocagür Mahallesi'nde ise çocuklar izin günlerinde ahıra koşup atları ile vakit geçiriyor. Bir yandan biniş sporu yapıp diğer yandan da atları ile özlem gideren çocuklar, sokağa çıkış izni olduğu saatlerde adeta köyün sokaklarını nal sesleri ile şenlendiriyor.





Türkiye'de tek tırnaklı hayvanlar üzerine en çok ilginin olduğu yerleşim yerlerinden birinin Kocagür Köyü olduğunu belirten Köy Muhtarı Orhan Akrancı, köyde atlara olan ilgiden dolayı pek çok gencin de kendiliğinden jokey olarak yetiştiğini söyledi.



Köy Muhtarı Akrancı, "Çocuklar her zaman oyun alanı ve park ister, bizim köyün çocukları ise atlar için yarış pisti istiyor. Uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle atlarından uzak kalan çocuklar izin günlerini köyde at binerek geçiriyor. Bu da köyümüzde dışarıdan gelenler için ilginç manzaralar oluşturuyor" diye konuştu.

IHA

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