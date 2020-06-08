  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın O köyde çocuklar atlarla geziyor

O köyde çocuklar atlarla geziyor

'ın Kocagür Köyü'nde uzun süredir sokağa çıkamayan çocuklar sokak izinlerini atları ile geçirdi.’de tek tırnaklı hayvanlar üzerine en çok ilginin olduğu yerleşim yerlerinden birinin Kocagür Köyü olduğunu belirten Orhan Akrancı, köyde atlara olan ilgiden dolayı pek çok gencin de kendiliğinden jokey olarak yetiştiğini söyledi.

O köyde çocuklar atlarla geziyor

08.06.2020, 11:20 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020,11:25

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süredir evde kalan çocuklar, normalleşme süreci kapsamında verilen sokağa çıkma izinlerini farklı şekillerde değerlendiriyor. Türkiye'nin en çok jokey yetiştiren yerleşim yerlerinin başında gelen Aydın Efeler İlçesi'ne bağlı Kocagür Mahallesi'nde uzun süredir sokağa çıkamayan çocuklar sokak izinlerini atları ile geçirdi.



Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan çocuklar, izin günlerinde park ve bahçelerin yolunu tutarken, Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kocagür Mahallesi'nde ise çocuklar izin günlerinde ahıra koşup atları ile vakit geçiriyor. Bir yandan biniş sporu yapıp diğer yandan da atları ile özlem gideren çocuklar, sokağa çıkış izni olduğu saatlerde adeta köyün sokaklarını nal sesleri ile şenlendiriyor.



Türkiye'de tek tırnaklı hayvanlar üzerine en çok ilginin olduğu yerleşim yerlerinden birinin Kocagür Köyü olduğunu belirten Köy Muhtarı Orhan Akrancı, köyde atlara olan ilgiden dolayı pek çok gencin de kendiliğinden jokey olarak yetiştiğini söyledi.

Köy Muhtarı Akrancı, "Çocuklar her zaman oyun alanı ve park ister, bizim köyün çocukları ise atlar için yarış pisti istiyor. Uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle atlarından uzak kalan çocuklar izin günlerini köyde at binerek geçiriyor. Bu da köyümüzde dışarıdan gelenler için ilginç manzaralar oluşturuyor" diye konuştu.

IHA

Kütahya'da "yol vermeme" kavgası! 2 kişi silahla yaralandı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

O köyde çocuklar atlarla geziyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA