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Aydın'da feci ölüm! direğine çıktığı sırada...

Aydın'da sondaj kuyusu motorona çekmek için direğe çıkan elektrikçi, hayatını kaybetti. Elektrikçi 'in, sonucu ölmüş olabileceği, kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği belirtildi.

Aydın'da feci ölüm! Elektrik direğine çıktığı sırada...

09.06.2020, 09:31 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020,09:43

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir bahçede sondaj kuyusu motoruna elektrik hattı çekmek için direğe çıkan elektrikçi, hayatını kaybetti.

İlçede elektrikçilik yapan Mehmet Becerik (54), oğlu Recep Becerik ile Karabağ Mahallesi'ndeki bir sondaj kuyusunun motoruna elektrik bağlamak için direğe çıktı.

Oğlu Recep Becerik, babasının direkte hareketsiz kaldığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde direkten indirilen Mehmet Becerik'in yapılan kontrolünde öldüğü belirlendi.

Becerik'in cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Mehmet Becerik'in kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği, kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği belirtildi.

AA

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