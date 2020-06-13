Polis her yerde onu arıyor! Cezaevinden kaçarken taksi gasp etti: Çarptığı 3 kişiyi yaraladı...

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını şüpheli A.E'nin en son görüldüğü Karabağlar Yaylası, Kötekli, Yeniköy ve Ortaköy mahallelerinde yoğunlaştırdı.

Çok sayıda ekibin katıldığı çalışmalarda, bölgedeki bahçe, tarla, metruk bina, cami gibi yerler aranıyor. Çalışmalar, hem karadan hem de havadan yürütülüyor.

Konuyla ilgili ihbarları titizlikle değerlendiren ekipler, belirledikleri adreslerde de arama çalışması yapıyor.

Öte yandan, kazada yaralanan 3 kişiden 2'sinin taburcu olduğu öğrenildi.

Söke Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden A.E, dün, Muğla'nın Yatağan ilçesi Kavak Mahallesi'ne kendisini getiren sürücünün kullandığı taksiyi ve parasını bıçak zoruyla gasbetmiş, Menteşe ilçesinde 3 tarım işçisine çarpınca aracı bırakıp yaya olarak kaçmıştı.

Karabağlar Mahallesi'nde da otomobil çalan A.E, bir süre sonra yine aracı bırakıp, yaya olarak izini kaybettirmiş ve bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

AA

Muğla’da film gibi cezaevi firarisi operasyonu