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Haberler Aydın 8 yaşındaki Melih kazada can verdi

8 yaşındaki Melih kazada can verdi

8 yaşındaki Melih kazada can verdi
Giriş Tarihi: 14.6.2020
Aydın'da bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 8 yaşındaki Melih Güraydın hayatını kaybetti, ailesinden 3 kişi yaralandı. Muğla'dan Aydın istikametine giden Alpay Güraydın (47) idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çarptığı aydınlatma direğini deviren otomobil, trafik lambası direğine çarparak durabildi. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken otomobilde can pazarı yaşandı. Otomobilde sıkışan 2'si çocuk 4 kişiyi kurtarmak için vatandaşlar ve itfaiye seferber oldu. Sürücü Alpay Güraydın, eşi Sema Güraydın (43) ile çocukları Ali Andaç (12) ve Melih Güraydın sıkıştıkları yerden yaralı olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Merih Günaydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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