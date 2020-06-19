Çifte cinayete çifte müebbet

Aydın'da sevgilisi Merve Kotan ile arkadaşı Ekim Türkmen'i pompalı tüfekle öldüren Muhammet Gürsoy yargılandığı davada indirimsiz iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Mahkemenin ardından öldürülen Merve Kotan'ın babası cezadan memnun olduğunu belirterek, "Adalet yerini buldu. O cani 60 yıl hapiste çürüyecek" dedi. Geçtiğimiz yıl 15 Ağustos'ta Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkı'nda meydana gelen olayda, Muhammed Gürsoy, sevgilisi Merve Kotan ile arkadaşı Ekim Türkmen'i pompalı tüfekle öldürmüştü. Gürsoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

KEŞKE BU OLAY OLMASAYDI...

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan dava açılan Muhammet Gürsoy'un davasında üçüncü duruşmada karar açıklandı. Sanık Gürsoy, mahkeme heyetine sunduğu dilekçede cinayetleri ihanete uğradığı için işlediğini iddia etti. Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan Gürsoy, "Kalben ve vicdanen çok pişmanım. Keşke bu olay olmasaydı, aileler perişan olmasaydı. Benim de hayallerim yok oldu. Merve'in ailesi medyada beni cani olarak tanıtıyor. Ben cani değilim. Allah katında savunmamı yapacağım" dedi.





"BENDEN CİĞERİMİ ALDI"

ADLİYE önünde bekleyen kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileri de kararı sevinçle karşıladı. Merve Kotan'ın babası Salih Kotan, verilen cezadan memnun olduklarını belirterek, "Bizim acımızı hiçbir ceza hafifletmeyecek. Ancak ceza kanununun en üst sınırından katile cezanın uygulanmasından memnunuz. Adaletin yerini bulması bizleri sevindirdi" diye konuştu. Cinayete kurban giden Ekim Türkmen'in annesi Gülhan Eser ise, "Benden ciğerimi aldı, inşallah kendisi de cezaevinde son nefesini verir" ifadelerini kullandı.

Kazım YÖRÜKCE