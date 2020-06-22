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Haberler Aydın Aydın'da feci ölüm! Yaşlı kadın 10 metre savruldu

Aydın'da feci ölüm! 10 metre savruldu

Son dakika... Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otomobilin çarptığı kadın feci şekilde hayatını kaybetti. Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Aydın'da feci ölüm! Yaşlı kadın 10 metre savruldu

22.06.2020, 09:01

Son dakika haberine göre, M.A'nın (32) kullandığı 20 GK 458 plakalı otomobil, Pamukören Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Aydın'a (73) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın yaklaşık 10 metre ileriye savruldu.

Araç sürücüsü, otomobili olay yerinde bırakıp kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Zeynep Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, Zeynep Aydın ve ailesinin dün akşam saatlerinde Almanya'dan yurda dönüş yaptıkları, gurbetçi ailenin yakınları tarafından İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan alındıktan sonra memleketleri Denizli istikametine gittikleri sırada yemek molası verdikleri bu sırada da kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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