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Haberler Aydın Kuşadası'nda çocukların maskeyle imtihanı

'nda çocukların maskeyle imtihanı

’nda çocukların maskeyle imtihanı mutlu sonla bitti. Maske takmadıkları için polisten kaçan çocukları ikna eden trafik polisi, önce salgınla ilgili bilgilendirdi, ardından maske hediye ederek, maske takmalarını sağladı.

Kuşadası'nda çocukların maskeyle imtihanı

26.06.2020, 10:52

İlginç olay, Kuşadası'nın Ege Mahallesi'de meydana geldi. Maskesiz sokağa çıkan çocuklar trafik ekibi gelince kaçmaya başladı. Çocukları durduran trafik polisi Adnan Oğuz, önce korona virüs salgınıyla ilgili bilgilendirme yaparak, çocukları maskesiz sokağa çıkmamaları konusunda uyardı ve araçtan getirdiği maskeleri çocuklara hediye ederek, takmalarını sağladı.

Trafik polisi ardından cep telefonuyla çekim yaparak, bu özel anı unutulmaz yaptı. Bu arada, trafik polisi ile çocuklar arasındaki diyalog evinin balkonunda oturan Savaş Çırban isimli bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Savaş Çırban, "Çocukların maskesiz şekilde sokağa çıkmaları ve polis geldiğinde kaçmaları, trafik polisinin müthiş ilişkisiyle sonlandırıldı.

Ortaya çıkan görüntü herkese örnek olacak bir davranıştı. Çocuklara ama öncelikli olarak da trafik polisine bu örnek davranışından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

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