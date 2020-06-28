Traktörün altında can verdi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde tarlasına tankerle su taşırken devrilen traktörün altında kalan Yusuf Başkan (48) feci şekilde hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olan Yusuf Başkan'ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
■ KAZIM YÖRÜKCE
■ KAZIM YÖRÜKCE
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