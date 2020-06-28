  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Traktörün altında can verdi

Traktörün altında can verdi

Traktörün altında can verdi
Giriş Tarihi: 28.6.2020
Aydın'ın Karacasu ilçesinde tarlasına tankerle su taşırken devrilen traktörün altında kalan Yusuf Başkan (48) feci şekilde hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olan Yusuf Başkan'ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

■ KAZIM YÖRÜKCE
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Traktörün altında can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA