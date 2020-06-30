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Haberler Aydın Kuşadası'nda 2 yeşil deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

'nda 2 yeşil deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

Aydın'ın ilçesinde 2 yeşil deniz kaplumbağası cansız halde sahile vurdu. Kaplumbağaların Dalyan’da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve 'ne (DEKAMER) gönderileceği öğrenildi.

Kuşadası'nda 2 yeşil deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

30.06.2020, 18:26

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Güzelçamlı sahilinde cansız halde deniz kaplumbağası gören vatandaşlar durumu derneğe bildirdi.

YARA İZİ YOK

Bölgeye gelen dernek başkanı Bahattin Sürücü, kaplumbağanın üzerinde herhangi bir yara izi bulunmadığını belirtti.

Dernek tarafından Kuşadası ve çevresinde 2007 yılından bu yana deniz kaplumbağalarının kayıtlarının tutulduğu belirtilen açıklamada, "Kıyılarımızda görülen 2 kaplumbağa türünden biri olan 'Chelonia mydas' 2 türü yeşil deniz kaplumbağalarının, bölgemizde genellikle küçükleriyle karşılaşmaktayız. Bugüne kadar kıyılarımızda ilk kez bu kadar büyük boyutta bir erkek yeşil deniz kaplumbağası görüldü" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca aynı saatlerde Sevgi Plajı'nda da küçük bir yeşil deniz kaplumbağasının da cansız olarak kıyıya vurduğu belirtildi.




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