Kaza dediler cinayet çıktı

Aydın'ın İncirliova ilçesi Osmanbükü Mahallesi girişinde 21 Eylül 2014 tarihinde Hasan Ay'ın kullandığı otomobil, köy girişindeki aile mezarlığının duvarına çarpmış şekilde bulundu. Olay yerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk başta kaza sonucu ölüm sanılan olayın cinayet olduğu sonradan anlaşıldı. Ön kapı camında 2 kurşun deliğinden yola çıkarak soruşturmayı genişleten jandarma, aracın çarptığı noktadan 150 metre geride 3 adet boş kovan buldu. Yapılan otopside Hasan Ay'ın kolundan ve omzundan vurularak öldürüldüğü belirlendi.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Ay'ın katillerini yakalamak için çalışma başlatan ekipler, 4 ay süren titiz çalışmanın ardından 7 kişinin şüpheli olarak ifadesine başvurdu. Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde cinayetle ilgili görülen yargılamaların ardından tüm sanıklar delil yetersizliğinden beraat etti. Ay'ın yakınları, yerel mahkemenin verdiği kararı Yargıtay'a taşırken 6 yıllık cinayetin çözülerek faillerin cezalandırılmasını bekliyor.

'İNANIYORUZ BULUNACAK'

Yeni Asır'a konuşan Hasan Ay'ın amcası Veysel Ay, olayın faillerinin bulunamamış olmasının acılarını katladığını söyledi. Cinayetin faili meçhul olarak kalmaması için tüm çabaları gösterdiklerini dile getiren Ay, "Yeğenim yolda kendisine kurulan alçakça bir pusuda hayatını kaybetti. Hala büyük acı çekiyoruz. Ancak inanıyoruz ki katiller bulunacak" dedi.





'BİLGİSİ OLAN VARSA BİZE YARDIMCI OLSUN'



CİNAYETİN aydınlanması için olayla ilgili bilgisi olanlardan yardımcı olmalarını isteyen Veysel Ay, "Geçen altı yıllık süre zarfında alçakça işlenen bu cinayetin aydınlatılması için gayretlerimizden bir an olsun vazgeçmedik. Devletin güvenlik birimleri ve adli mercilerinin konuyla ilgili çalışmalarının yanında bizimde bu alçakça işlenmiş cinayetin aydınlatılmasına yönelik araştırma ve çalışmalarımız devam ediyor. Bu konu ile ilgili en küçük bilgi ve görgüsü olanların, Allah rızası için bize yardımcı olmalarını rica ediyorum" açıklamasını yaptı.

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