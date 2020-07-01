Mahalleliler kavşağa trafik ışığı istiyor

Efeler'e bağlı İstiklal ve Adnan Menderes Mahallesi'nin ortasından geçen Aydın-Muğla kara yolu üzerindeki kavşağa, mahalleliler trafik ışığı yapılmasını istiyor. Çevresinde otel, hamam, özel lise, süpermarket gibi binalar bulunan ve araç geçişi bakımından en işlek noktalardan olan bölgede sinyalizasyon olmaması mahalleliyi tedirgin ediyor.





"YAYALAR İÇİN BÜYÜK RİSK"

Bahse konu kavşakta sürekli trafik kazalarının meydana geldiğini iddia eden mahalle sakinleri, "Çocuklarımızı bakkala ekmek almaya bile gönderemiyoruz. Bırakın çocukları büyükler olarak bizler bile karşıdan karşıya geçmeye korkuyoruz. Yaya geçidi var fakat buradan geçen araçlar çok hızlı geliyor. Sinyalizasyon da olmadığı için karşıya geçmek yayalar için büyük bir risk oluşturuyor" dedi.

İHA