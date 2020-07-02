  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Aydın'dan endişelendiren görüntü! Hayvan pazarlarında iğne atsan yere düşmez

'dan endişelendiren görüntü! Hayvan pazarlarında iğne atsan yere düşmez

Ülke genelinde olduğu gibi ’da da Korona virüs tedbirleri kapsamında aylardır kapalı olan hayvan pazarları açıldı. Aylar sonra açılan hayvan pazarlarında iğne atsan yere düşmez görüntüler oluştu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı hayvan pazarına maske ile giren vatandaşlar el sıkışarak pazarlık yaptı

Aydın'dan endişelendiren görüntü! Hayvan pazarlarında iğne atsan yere düşmez

02.07.2020, 11:29

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da Korona virüs tedbirleri kapsamında aylardır kapalı olan hayvan pazarları açıldı. Kurban Bayramı'nın da yaklaşması ile açılışın ardından Aydın'da hayvan pazarlarında iğne atsan yere düşmez görüntüler oluştu. Uyarılara rağmen sosyal mesafenin hiçe sayıldığı pazarlarda, alışverişler de eski usul ile devam etti.



Kovid-19 salgını tedbirleri ve yapılacak tadilat çalışmaları kapsamında aylar önce kapatılan Dalama hayvan pazarı alıcı ve satıcı akınına uğradı. Aydın'ın yanı sıra Ege Bölgesinin tüm illerinden satıcı ve alıcıların geldiği hayvan pazarlarında yerel yönetimler kovid-19 salgınına karşı gerekli önlemleri almasına rağmen, vatandaşların önlem almadığı görüldü.


Sabaha karşı girişlerin başladığı hayvan pazarlarında sık sık vatandaşlar uyarılmasına rağmen oluşan manzara şaşırtıyor.

Uzun zamandır kapalı olan hayvan pazarlarının açılması vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanırken, pazarlardaki tek sıkıntı uyulmayan sosyal mesafe oldu.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'dan endişelendiren görüntü! Hayvan pazarlarında iğne atsan yere düşmez haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA