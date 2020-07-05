Menfeze sıkıştı itfaiye kurtardı

Aydın'da menfeze sıkışan köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekipleri, başarılı bir operasyonla talihsiz köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Olay, önceki gün Kuşadası Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bir menfeze köpeğin sıkıştığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, köpeği sıkıştığı yerden kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Yarım saat süren çalışmaların ardından talihsiz köpek yara almadan kurtarıldı.



■ MEHMET KAVAS

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