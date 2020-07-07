  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Aydın'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Aydın'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. ekiplerince kaldırılan sürücülerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aydın'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

07.07.2020, 18:30

Ersan Akkaya (37) yönetimindeki 09 UA 701 plakalı otomobil, Koçarlı-İncirliova kara yolu Hacıaliobası Mahallesinde Selim Palabıyıklılar'ın (29) kullandığı 09 E 3643 plakalı kamyonetle çarpıştı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ve kamyonetteki Sırma Palabıyık (52) ile Hamiyet Korkmaz (7) yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA