Aydın'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Ersan Akkaya (37) yönetimindeki 09 UA 701 plakalı otomobil, Koçarlı-İncirliova kara yolu Hacıaliobası Mahallesinde Selim Palabıyıklılar'ın (29) kullandığı 09 E 3643 plakalı kamyonetle çarpıştı.





İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ve kamyonetteki Sırma Palabıyık (52) ile Hamiyet Korkmaz (7) yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.