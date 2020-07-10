17 yaşındaki Yunus hız tutkusu kurbanı

Olay, Nazilli'nin Dallıca Mahallesi'nde meydana geldi. İsabeyli istikametine doğru giden Yunus Apaydın, idaresindeki motosikletle hız denemesi yaptı. Aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Apaydın, motosikletiyle önce orta refüje, ardından da refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yunus Apaydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Acı haberi alarak olay yerine gelen Apaydın'ın yakınları sinir krizleri geçirdi.

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