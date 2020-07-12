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Haberler Aydın Aydın'da bir kişi evini yaktı

'da bir kişi evini yaktı

'ın Çine ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişi evini ateşe verdi. Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, kaçan İbrahim A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aydın'da bir kişi evini yaktı

12.07.2020, 09:49

İddiaya göre, psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören İbrahim A, Mutaflar Mahallesi'ndeki evini kimsenin olmadığı sırada yaktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevler kısa sürede söndürüldü. Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, kaçan İbrahim A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA

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