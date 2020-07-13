  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Nazilli'de horoz dövüştüren 19 kişiye 63 bin lira ceza

'de horoz dövüştüren 19 kişiye 63 bin lira ceza

'ın ilçesinde horoz dövüştürüp, kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları belirlenen 19 kişiye toplam 63 bin 340 lira ceza uygulandı.

Nazilli'de horoz dövüştüren 19 kişiye 63 bin lira ceza

13.07.2020, 12:31 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020,12:34

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeşil Mahalle, 670 Sokak'taki eski bir evde horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bir süre sürdürülen takibin ardından gece yarısı herekete geçen ekipler adrese düzenledikleri operasyonda 19 şüpheliyi gözaltına aldı.



Horoz dövüştürdüğü belirlenen H. A. ve D.C.'ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında toplam 12 bin TL idari para cezası kesildi.

Horoz dövüşünü izleyip, bahis yatırdıkları tespit edilen 17 şüpheliye de kumar oynadıkları, maske takmadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle toplam 51 bin 340 TL ceza uygulandı. Dövüştürüldüğü belirlenen 6 horoza da el konulup, Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkililerine teslim edildi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nazilli'de horoz dövüştüren 19 kişiye 63 bin lira ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA