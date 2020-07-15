Ekmek yolunda canından oldu

Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada İsmet Tuncer (57) hayatını kaybetti. KAZA, Karacasu ilçesinde meydana geldi. Tütün tarlasında eşi ve oğlu ile öğle saatlerine kadar çalışan ve ardından evlerine gitmek için yola çıkan İsmet Tuncer'in kullandığı 20 HY 969 plakalı otomobile ana yola çıkarken Karacasu yönünden gelen 34 AIB 971 plakalı Cem Dölmez idaresindeki araçla çarpıştı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

KAZADA eşi Gülsüm Tuncer ve oğlu Mustafa Tuncer ile birlikte yaralanan İsmet Tuncer, Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tavas'taki ilk müdahalenin ardından Denizli Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen İsmet Tuncer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. DİĞER sürücü Cem Dölmez'in hava yastıkları sayesinde ciddi bir yara almadan kurtulduğu öğrenilirken yaralılar Gülsüm ve Mustafa Tuncer'in tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Belediyeden emekli olduktan sonra tarımla uğraşmaya başlayan Tuncer'in acı haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.





Kazım YÖRÜKCE