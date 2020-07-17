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Haberler Aydın Mera cinayeti

Mera cinayeti

’da mera yüzünden çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan hayatını kaybederken damadı ağır yaralandı.

Mera cinayeti
Giriş Tarihi: 17.7.2020

Aydın'da çıkan mera kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Olay, Çine'nin Yolboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Merada hayvan otlatma tartışması nedeniyle Uçar ve Karaca aileleri arasında husumet başladı. Mehmet Uçar (50) ile oğlu Cihan Uçar (20) av tüfeğiyle Mevlüt Boztaş'ın (33) kullandığı aracın önünü kesti. Boztaş, arabadan indirildikten sonra darp edilmeye başlandı.

KURŞUN YAĞMURU
Damadının darp edildiğini duyan Ramazan Karaca (55), evinden koşarak çıktı. Olay yerine gelen Karaca'ya av tüfeğini doğrultan Mehmet Uçar ile oğlu Cihan Uçar, kurşun yağdırdı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılan Karaca olay yerinde hayatını kaybetti. Av tüfeğinden çıkan kurşunlarla Mevlüt Boztaş da ağır yaralandı.

KAZIM YÖRÜKCE

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