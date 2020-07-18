‘Beyaz bandanalı çocuklar’ geliyor

Aydın'da lösemili çocuklar temalı, "Beyaz Bandanalı Çocuklar" isimli kısa metrajlı festival filmi 20 Temmuz'da "motor" diyecek. Yönetmenliğini Barış Demirkaya ve Selami Taner'in üstlendiği senaryosu Abdullah Düğer tarafından yazılan sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki film, 2021 ulusal ve uluslararası film festivallerinde boy gösterecek.
ÖRNEK MÜCADELE
Türkiye'yi festivallerden temsil edecek filmde Sökeli ünlü sinema ve dizi oyuncusu Volkan Baş da yer alıyor. Aydın Valiliği, Söke Kaymakamlığı ve Söke Belediyesi başta olmak üzere, bir çok sivil toplum kuruluşu, kurum ve kuruluşun destek verdiği filmde, lösemili bir çocuğun iç dünyası, yaşadıkları ve ailesinin desteği hastalıkla yapılan örnek mücadele konu alınıyor.
KAZIM YÖRÜKCE
ÖRNEK MÜCADELE
Türkiye'yi festivallerden temsil edecek filmde Sökeli ünlü sinema ve dizi oyuncusu Volkan Baş da yer alıyor. Aydın Valiliği, Söke Kaymakamlığı ve Söke Belediyesi başta olmak üzere, bir çok sivil toplum kuruluşu, kurum ve kuruluşun destek verdiği filmde, lösemili bir çocuğun iç dünyası, yaşadıkları ve ailesinin desteği hastalıkla yapılan örnek mücadele konu alınıyor.
KAZIM YÖRÜKCE
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