Kuşadası’na yeni sağlık turizmi polikliniği

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde turizm sezonunda nüfus yoğunluğuna bağlı artan sağlık hizmeti talebini karşılamak üzere Sağlık Turizmi Polikliniği açıldı. Devlet Hastanesi'ne bağlı Davutlar Aile Sağlığı Merkezi binasında açılan poliklinik hizmet vermeye başladı. İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, polikliniğin 3 ay süreyle hizmet vereceğini belirterek, "Davutlar ile Güzelçamlı beldelerinde turizm sezonun yaklaşması nedeniyle yerleşik nüfus her yıl olduğu gibi yine çok fazla arttı. Bu beldelerin Kuşadası Devlet Hastanesi'ne olan uzaklığı ortalama 21 kilometre. Bu nedenle daha iyi hizmet için sağlık turizm polikliniğimiz hizmete başlamıştır" dedi.



■ MEHMET KAVAS

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