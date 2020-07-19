İrlandalı yakalandı

İrlanda makamlarınca kasten adam öldürme suçundan uluslararası bülten ile aranan Thomas Kenet Mc Connel (35) Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gizlendiği evde yakalandı. Kuşadası'nda İrlandalıların kaldığı sitede yakalanan Connel'in, polislerin kendisini nasıl bulduğuna şaşırdı.



ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Interpol'un Türkiye'de olabileceği yönünde Türk polisini bilgilendirmesi üzerine Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çok yönlü araştırma başlattı. İrlandalılara ait siteler üzerinde çalışan polis ekipleri, Thomas Kenet Mc Connel'in Kadınlardenizi Mahallesi'ndeki İrlandalılar sitesinde olduğunu tespit etti.



YAKALANDIĞINA İNANAMADI

Siteden çıkmadığı belirlenen Connel'in yakalanması için Interpol'un arama kararı ile Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kasten adan öldürme suçundan yakalama kararı çıkaran polis, eve baskın yaptı. Connel, polisin kendisini nasıl bulduğunun şaşkınlığını yaşadı.

İBRAHİM UZUN