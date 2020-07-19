  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın İrlandalı yakalandı

İrlandalı yakalandı

Interpol tarafından cinayet suçundan aranan İrlandalı , Kuşadası’nda yakalandı

İrlandalı yakalandı
Giriş Tarihi: 19.7.2020

İrlanda makamlarınca kasten adam öldürme suçundan uluslararası bülten ile aranan Thomas Kenet Mc Connel (35) Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gizlendiği evde yakalandı. Kuşadası'nda İrlandalıların kaldığı sitede yakalanan Connel'in, polislerin kendisini nasıl bulduğuna şaşırdı.

ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRMA BAŞLATILDI
Interpol'un Türkiye'de olabileceği yönünde Türk polisini bilgilendirmesi üzerine Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çok yönlü araştırma başlattı. İrlandalılara ait siteler üzerinde çalışan polis ekipleri, Thomas Kenet Mc Connel'in Kadınlardenizi Mahallesi'ndeki İrlandalılar sitesinde olduğunu tespit etti.

YAKALANDIĞINA İNANAMADI
Siteden çıkmadığı belirlenen Connel'in yakalanması için Interpol'un arama kararı ile Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kasten adan öldürme suçundan yakalama kararı çıkaran polis, eve baskın yaptı. Connel, polisin kendisini nasıl bulduğunun şaşkınlığını yaşadı.

İBRAHİM UZUN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İrlandalı yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA