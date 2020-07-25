Nevzat zannedip Hasan’ı katlettiler

İncirliova'nın Osmanbükü Mahallesi'nde 2014'te 23 yaşındaki Hasan Ay'ın kullandığı araç, köy mezarlığının duvarına çarpmış şekilde bulundu. Kazada öldüğü düşünülen genç adamın, cinayete kurban gittiği 3 saat sonra ortaya çıktı. Jandarma, aracın duvara çarpması sonucu fırlayan şoför tarafındaki kapının camında iki kurşun deliği olduğunu tespit etti.

ŞÜPHELİLER SERBEST

Yapılan otopside Hasan Ay'ın iki el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. 7 şüpheli hakkında cinayet soruşturması kapsamında iddianame hazırlandı ancak kişiler delil yetersizliğinden serbest kaldı. Cinayetin aydınlanmasını 6 yıldır bekleyen gencin acılı ailesi, geçtiğimiz günlerde Yeni Asır aracığıyla bilgi sahibi olanlardan yardım istemişti. Yeni Asır'ın 1 Temmuz'da "Kaza dediler cinayet çıktı" başlıklı haberinin ardından faili meçhul olay, savcının talimatıyla jandarmadan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne devredildi.

HEDEF NEVZAT AYDIN'DI

Araştırmaya başlayan Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, olayla ilgili önemli bir detaya ulaştı. İsmi açıklanmayan bir kadın tanık, Hasan Ay cinayetinde köyde konuşulan dedikoduyu itiraf etti. Nevzat Aydın'ın İncirliova'da bir ailenin geliniyle beraber olduğunu duyduklarını anlatan kadın tanık, "Birden fazla kişi ile birlikte olduğu söylenen Nevzat abi beyaz bir spor arabayla geldi. Ben arkaya, ablam ön tarafa oturdu. Hasan Ay'ı da yoldan aldık, o zaman tanıştık kendisi ile. Cinayet günü Nevzat Abi ile konuşmaya gitmişti Hasan Ay. O yüzden o çocuğa orada pusu kurulduğunu konuşuyorlar köyde. Yasak aşk yüzünden Nevzat Aydın öldürülecekti ama o sanılarak Hasan Ay öldürülmüş" ifadelerini kullandı. Gizli tanığın itirafları ile cinayet masası ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi.





AİLESİ UMUTLANDI

ÖLDÜRÜLEN Hasan Ay'ın gözü yaşlı annesi Ceyda Ay ve babası Cihangir Ay, cinayetin sırrının çözü-leceği günü bekliyor. Acılı anne, "Gözyaşlarımıza duyar-sız kalmayan bir kişi, bildiklerini polise anlattı. Ekipler tüm yönleriyle olayı araştırmaya başladı. Bu işin üzerine gidilmesi bizi umutlandırdı. Umarız katil veya katiller bir an önce bulunup hak ettikleri cezayı alırlar" dedi.

Kazım YÖRÜKCE