Not bıraktıktan sonra ortadan kayboldu

Aydın'da yaşayan evli ve 1 çocuk babası 31 yaşındaki Mehmet Balcı, sosyal medya hesabında "Mevlam ya evladımı ver bana ya da verdiğin canı al" paylaşımı yaptıktan sonra kayıplara karıştı.

KARISI EVİ TERK ETTİ

Nazilli ilçesine bağlı Samailli'de çiftçilik yapan Mehmet Bağcı'nın eşi Esra Bağcı yaşadıkları geçimsizlik nedeniyle 6 aylık kızını yanına alarak evi terk etti. Kızının yüzünü 3 aydır göremeyen Bağcı, iki gün önce motosikletiyle birlikte ortadan kayboldu.

ANNESİ HABER VERDİ

Oğlundan haber alamayan annesi jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarmanın yaptığı araştırmanın ardından Bağcı'ya ait 09 CEL 70 plakalı motosiklet, Nazilli'nin Samaillli mahallesine bağlı Akmezar dağının tepesinde bulundu. Bağcı'ya ait bir ize rastlamayan jandarma ekipleri kayıp adamı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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