Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen kazada otomobile çarparak takla atan otomobilin sürücüsü O.Ö. yaralandı. Ö.Ö. sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
ÜMİT ÖZMEN
Takla atan aracın sürücüsü yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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