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Haberler Aydın Takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Takla atan aracın sürücüsü yaralandı
Giriş Tarihi: 28.7.2020

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen kazada otomobile çarparak takla atan otomobilin sürücüsü O.Ö. yaralandı. Ö.Ö. sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ÜMİT ÖZMEN

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