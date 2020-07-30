Aydınlıların kurbanlık tercihi deve oldu

Aydın'dan, Türkiye'nin çeşitli illerine kurbanlık deve satan Metin Korucu (50), bu yıl ilginin arttığını belirtti. Geçen yıl 20 devenin satıldığını belirten Korucu, bu yıl sayının 23'e çıktığını söyledi.



İncirliova ilçesinde deve sucuğu ve devecilik işiyle uğraşarak geçimini sağlayan Metin Korucu, her yıl olduğu gibi bu bayram öncesinde de ülkenin dört bir yanına sattığı kurbanlık develeri yolladı. Bir tonun üzerinde olan develer, başta Antalya olmak üzere Muğla, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Sivas, Adana gibi illerdeki alıcılara gönderildi. Fiyatların 13 bin ila 20 bin lira arasında değiştiği belirtildi.

7 kişinin ortak olduğu develerin kesimi içinde yine Aydın'dan kasap gönderildiği kaydedildi. Geçen yıl satılan deve sayısının 20 olduğunu belirten Metin Korucu, bu yıl ise talebin arttığını belirttl. Korucu, "Son kurbanlık develeri de bugün gönderiyoruz. Alıcıların adresine teslim edilecekler. 14 tane ben sattım. Aydın'daki diğer arkadaşların sattığı develerle birlikte bu yıl 23 kurbanlık deve satıldı. Uzak olan yerleri önceden yolladık. Yakın olan yerleri de son günlerde gönderiyoruz" dedi.

DHA