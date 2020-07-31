Yol benim diyerek ikinci kez kapattı

Nazilli'de emlakçılık ve müteahhitlik yapan Mehmet Yılmaz, Zafer Mahallesi 28/4 sokak üzerinde bulunan yolu, kendi tapulu 440 metrekarelik arsasından geçtiği iddiasıyla ikinci kez kapattı. Yılmaz'ın yolu kum dökerek kapatmasının ardından, olay yerine sevk edilen polis ekipleri yolu yeniden trafiğe açtı. Yılmaz'a da Kabahatler Kanunu gereğince 392 lira para cezası kesildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz'ın avukatı Burak Altıner, "Bizzat mülkiyeti kendisine ait. Müvekkil bu yolu kendi mülkiyetinde kullanmak üzere kapatmak istiyor. Mülkiyet hakkını kullanmak istemekten daha doğal bir hak yoktur" dedi.





Mehmet Yılmaz'ın kum dökerek kapattığı yol tekrar ulaşıma açıldı.

ÜMİT ÖZMEN