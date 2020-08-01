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Haberler Aydın Aydın'da ormanlık ve makilik alanda yangın

'da ormanlık ve makilik alanda

'ın Çine ilçesindeki makilik ve ormanlık alanda, çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, 'nın Yatağan ilçe sınırını geçti. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Aydın'da ormanlık ve makilik alanda yangın

01.08.2020, 16:04 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020,16:28

Çine'nin Akçoava Mahallesi Gökbel Dağı'ndaki orman ve makilik alanda, bugün saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 12 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer ve 5 helikopterle havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Muğla'nın Yatağan ilçe sınırını geçti. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

DHA

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