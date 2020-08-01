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Zabıta ekiplerine saldıran midyeciler gözaltına alındı

Zabıta ekiplerine saldıran midyeciler gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 1.8.2020

Aydın'da sahilde midye satıcılarına yönelik yapılan denetimde zabıta ekipleri ile midyeciler arasında arbede yaşandı. Zabıtalara saldıran midye satıcıları polis tarafından gözaltına alındı.



SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Olay, önceki gün Didim ilçesinde meydana geldi. Didim Belediyesi Zabıta ekipleri, sahillerde denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında, seyyar midye satıcılarına Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi. Midyeciler ise zabıta personellerinin görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla sözlü ve fiziki saldırıda bulundular. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, etkisiz hale getirdikleri saldırganları gözaltına aldı.

■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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