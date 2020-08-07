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Haberler Aydın Botları batan 2 göçmen kurtarıldı

Botları batan 2 kurtarıldı

Aydın'da botları batan 2 kurtarıldı. unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen ve lastik botları batan 2 göçmenin yardımına Komutanlığı ekipleri yetişti.

Botları batan 2 göçmen kurtarıldı

07.08.2020, 10:46 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020,10:50

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, botları batan 2 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı mevkisindeki kayalık bölgede 2 göçmen olduğu bilgisini edindi. Bölgeye hareket eden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen ve lastik botları batan 2 göçmeni kurtardı.

DHA

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