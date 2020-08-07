Özlem’den beş gündür haber yok

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde 17 yaşındaki Özlem Kuru'dan 5 gündür haber alınamıyor. Karpuzlu'nun Tekeler Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Özlem Kuru süt sağmak için ahıra gittikten sonra sırra kadem bastı. Kızının dönmemesinden şüphelenen baba Ercan Kuru ahıra ve çevresine baktı ancak kızını bulamadı. Kızının hayatından endişe eden baba, Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekipleri, 5 gündür kayıp olan Özlem Kuru'yu bulmak için çalışma başlattı.

KAZIM YÖRÜKCE