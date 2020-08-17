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Haberler Aydın Aydın'da Priene Antik Kenti'nde yangın

'da Priene 'nde

'ın Söke ilçesindeki 'nde yer alan Priene 'nde zirai ve çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıktı.

Aydın'da Priene Antik Kenti'nde yangın

17.08.2020, 17:25

Aydın'ın Söke ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Priene Antik Kenti'nde zirai ve çam ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Güllübahçe Mahallesi'nde zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangın, Priene Antik Kenti içerisindeki ağaçlara da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye gönderildi. Yangına havadan 4 helikopter, karadan ise 15 arazözle müdahale ediliyor.

AA

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