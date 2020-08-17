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Haberler Aydın Çarptığı adamı yaralı halde bırakıp kaçtı

Çarptığı adamı yaralı halde bırakıp kaçtı

Çarptığı adamı yaralı halde bırakıp kaçtı
Giriş Tarihi: 17.8.2020
Aydın'da otomobil sürücüsü çarptığı motosikletliyi ölüme terk etti. Çine ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü M.S. ağır yaralanırken otomobil olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Emniyet güçleri ise motosiklete çarpıp kaçan sürücüyü bulmak için arama çalışması başlattı.

■ KAZIM YÖRÜKCE
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