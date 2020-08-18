Yandaşın ardından eşe de villa kıyağı

Kuşadası Belediyesi'nin CHP'li eski başkanı Özer Kayalı'nın eşi Nil Kayalı'ya ait villanın imara aykırı olduğu ortaya çıktı. Belediye ekipleri kaçak olduğunu tespit ettikleri Kayalı'nın villası için 5 bin 851 lira ceza kesti. Yeni Asır'ın geçtiğimiz hafta 'yolsuzluk binaları' başlığıyla okurlarına duyurduğu haberde CHP'li eski Başkan Özer Kayalı, yandaş bir firmaya da imar kıyağında bulunmuştu. Vatandaşın yol yapılması için bağışladığı arsaya binalar diken yandaş firmayı kollayan CHP'li eski başkan, mahkeme kararlarına rağmen binaları yıkmayınca hakkında İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Kayalı'nın, yandaş firmaya olduğu gibi eşi Nil Kayalı'ya ait villaya da imar kıyağı yaptığı ortaya çıktı. Kayalı'nın eşine ait Türkmen Mahallesi'ndeki deniz manzaralı villanın havuz dahil bazı bölümlerinin kaçak olduğu tespit edildi.

MÜHÜRLENİP CEZA KESİLDİ

Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin şikayet üzerine yaptıkları inceleme sonucu villada imara aykırı yapılarla ilgili tespit tutanağı hazırlandı. Tutanağı inceleyen Kuşadası Belediyesi Encümeni tarafından CHP'li eski Başkan Özer Kayalı'nın eşi Nil Kayalı'ya ait villanın onaylı mimari projesinde vaziyet planına aykırı olarak 11.30x3.30 metre havuzun başkasına ait bir yere yapıldığı ve villanın ruhsatında belirtilen şartlar dışında projesine aykırı eklentiler içerdiğinin tespit edildiği belirtilerek imarı aykırı kısımlarının mühürlenerek 5 bin 851 lira para cezası verilmesine karar verdi. Ayrıca, villanın imara aykırı kısımlarının yıkılması için süre verilirken, belirtilen sürede yıkımın gerçekleşmemesi durumunda kacak kısımların belediye ekiplerince yıkılacağı ifade edildi.

İhsan KARATAŞ