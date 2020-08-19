  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Aydın'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

'da : 1 kişi yaralandı

'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. ilçesinde sokakta çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Aydın'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

19.08.2020, 15:33 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020,16:02

Aydın'da meydana gelen kavgada 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.


Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Orta Mahalle 205 sokak ile 220 sokak kesişiminde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.B. ile M.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavga dönüştü.

Kavgada silahını ateşleyen M.Y. A.B.'yi bacağından vurarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

A.B. ise kendi imkanları ile Aydın Devlet Hastanesi'ne gitti. Polis olaydan sonra kaçan şüpheli M.Y.'yi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

IHA

Çeşme'de 5 işletme daha kapatıldı İzmir'de tepki çeken imar planı değişikliği!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA