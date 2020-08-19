Tek hayali yürümek

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Ramazan Aslan, 12 yıl önce şoförlüğünü yaptığı otobüsün kaza yapması sonucu 10'u çocuk 50 kişinin hayatını kurtardı ancak iki bacağını kaybetti.

80 BİN LİRA GEREKİYOR

Malulen emekli edilen kahraman şoför, emekli maaşından başka geliri olmadığından protez bacak alabilmek için Aydın'da su satmaya başladı. Aslan, iki yıldır su satarak protez bacak parası biriktirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Çaresiz kalan Aslan, Aydın Valiliği onayı ile yardım kampanyası başlatılarak protez bacağına kavuşacağı günü bekliyor. Protez bacak için 80 bin liraya ihtiyacı olduğunu belirten Aslan, "Ben sadece ayağa kalkıp yürüyebilmek istiyorum. Onun için su satıyorum. Ancak su satarak bu parayı biriktirmem mümkün gözükmüyor. Yetkililerden bana yardım eli uzatmalarını bekliyorum" diye konuştu.

Kazım YÖRÜKCE