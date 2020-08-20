  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Aydın'da tapu kavgası kanlı bitti!

'da kavgası kanlı bitti!

'da iki grup arasında kavgası çıktı, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Aydın'da tapu kavgası kanlı bitti!

20.08.2020, 16:54 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020,17:05

Aydın'ın Efeler ilçesinde Tapu Müdürlüğü'nde alım satım sırasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Efeler'in Hasan Efendi Mahallesinde bulunan Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde saat 15.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tapu Müdürlüğünde alım satım yapmaya giden 2 grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada E.K. isimli şahıs, O.K. ve F.K.'yı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan kalbinden bıçaklanan O.K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan F.K.'nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Bıçaklama sonrasından olay yerinden kaçan E.K. kısa sürede suç aleti ile birlikte yakalanırken, bıçaklama olayına karışan O.K. ile ilgili arama çalışmaları devam ediyor. Yaşanan olay sonrasında tapu işlemlerinin ve binaya giriş çıkışların durdurulduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

IHA

Aydın'da otobüsler birbirine girdi Afyonkarahisar’da ormanlık alanlarda ateş yakılması yasaklandı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da tapu kavgası kanlı bitti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA