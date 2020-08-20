CHP’li Kayalı yıkıma direniyor

Yıkım kararına direnen Kayalı, kaçak yapılarını kendi yıkmazsa yıkımı belediye ekipleri gerçekleştirecek. Eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'nın lüks villasının kaçak olduğunun ortaya çıkmasını Yeni Asır okuyucularına 'CHP'li Başkan Kayalı eşine de kıyak yapmış' başlığıyla duyurmuştu. Haberin ardından eski başkanın kaçak villası Kuşadası gündemine bomba gibi düştü. Eşi Nil Kayalı adına kayıtlı Türkmen Mahallesi'ndeki denize nazır milyon dolarlık villanın havuz dahil bazı bölümlerinin kaçak çıkması üzerine Kayalı ailesine imar cezası kesilmesinin ardından bu kez de aykırılıklar giderilmediği için lüks villa için yıkım kararı çıktı ve yeni bir para cezası kesildi.

2. KEZ PARA CEZASI

Kuşadası'nın en değerli bölgelerinden birinde bulunan Nil Kayalı adına kayıtlı milyon dolarlık villada şikayet üzerine Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapılmıştı. İnceleme sonucu villanın, onaylı mimari projesinde vaziyet planına aykırı olarak 11.30x3.30 metre havuzun başkasına ait farklı bir yere yapıldığı ve ayrıca villanın ruhsatında belirtilen şartlar dışında projeye aykırı eklentiler içerdiği tespit edilmişti. Villanın kaçak kısımları mühürlendikten sonra Belediye Encümeni tarafından Nil Kayalı'ya 5 bin 851 lira ceza verilmesine karar verilmişti.





ENCÜMEN, KARARI KESİNLEŞTİRDİ

CHP'Lİ eski Başkan Özer Kayalı'nın yıkım kararına direnmesi üzerine ikinci kez toplanan Belediye Encümeni, lüks villadaki kaçak bölümler için ikinci kez yıkım kararı aldı ve Nil Kayalı'ya 4 bin 649 lira tutarından yeni bir ceza kesti. Bu kararın ardından Özer Kayalı'nın lüks villasının yıkım kararı da kesinleşmiş oldu.

İHSAN KARATAŞ