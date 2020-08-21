“Yıldırım” operasyonları teröristlere göz açtırmıyor

TÜRKİYE bir taraftan sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarla teröristleri bulundukları bölgede imha ederken, diğer taraftan da sınırlarının içerisindeki bölücü örgüt mensuplarına da nefes aldırmıyor. Yurt içindeki terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 13 Temmuz itibarıyla başlatılan Yıldırım operasyonları 6 bölgede devam ediyor. 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım operasyonlarında 22 terörist etkisiz hale getirildi, 31 mağara imha edildi. Operasyonlarda, 31 silah, 10 el yapımı patlayıcı, 31 el bombası, 17 kilo patlayıcı madde ile binlerce mühimmat ele geçirildi.