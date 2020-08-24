Bu şoförlerin yolu ‘İYİLİK’ten geçiyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi bünyesinde toplu taşıma hizmeti veren şoförler, sadece meslekleriyle değil; örnek davranışları ile de topluma hizmet ediyor.

"ÖNCE İNSAN HAYATI"

Kooperatif Başkanı Okan Yalçın öncülüğünde şoförler, trafikte seyir halindeyken zor durumda kalan vatandaşların yardımına koşuyor. Adeta bir hızır gibi vatandaşın imdadına yetişen şoförler, uzattıkları yardım eliyle birçok insanı hayata bağladı. Sosyal sorumluluk duygusuyla hareket ederek zorda kalan insanların destekçisi olan şoförler, örnek davranışlarıyla Aydınlıların takdirini kazanıyor. Kooperatif bünyesinde yer alan 160 araçta görev yapan tüm şoförlerle gurur duyduğunu belirten Başkan Okan Yalçın, "Şoförlerimize her zaman 'önce insan hayatı' diyoruz. Bir insana yardım eli uzatmayı, tüm insanlığa uzatılmış bir el olarak görüyoruz. Şoför arkadaşlarımız da yardımseverlik konusunda her zaman bizleri mutlu etti" dedi.

OKAN YALÇIN: DAİMA YARDIMA HAZIRIZ

Kooperatif şoförleri bugüne kadar her fırsatta vatandaşın yardımına koştu. Kimi aracında rahatsızlanan vatandaşı güzergahından çıkarak hastaneye yetiştirdi, kimi trafikte aniden yanmaya başlayan araçları yangın tüpüyle müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti. Başka bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpeği aracına alarak tedavi için veteriner hekime götüren de oldu, bulduğu cüzdanı sahibine teslim eden de. 160 araçta görev yapan yardımsever şoförler aynı zamanda aileleri ile birlikte Orman Müdürlüğü ve Büyükşehir İtfaiyesi ekibinde de gönüllü olarak görev alıyor ve "Orman yangınlarına müdahalede ekiplerimize yardıma daima hazırız" diyor.

KAZIM YÖRÜKÇE